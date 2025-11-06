BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zieht am Donnerstagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,55 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 41,55 GBP. Die BAT-Aktie legte bis auf 41,58 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 41,42 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 50.352 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,89 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,02 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 34,97 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

