BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT stabilisiert sich am Nachmittag

06.11.25 16:08 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 41,46 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,30 EUR 0,40 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 41,46 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,59 GBP zu. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 41,17 GBP. Bei 41,42 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 740.319 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 6,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2024 bei 27,02 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,83 Prozent.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,39 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

