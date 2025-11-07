BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 41,43 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 41,43 GBP. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,39 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,40 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 39.517 Stück.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2024 bei 27,02 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,78 Prozent.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

