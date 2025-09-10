BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von BAT zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,44 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,44 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,85 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,77 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 290.746 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 36,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.
BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen