BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT reagiert am Mittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,44 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,44 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,85 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,77 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 290.746 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 36,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose