BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

BAT im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,28 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 39,28 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 39,22 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,45 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 232.131 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 10,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 49,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose