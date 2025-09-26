BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von BAT zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,37 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 39,37 GBP zu. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,39 GBP an. Bei 39,14 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 722.512 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 33,40 Prozent sinken.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,40 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen