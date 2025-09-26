DAX23.879 +0,6%ESt505.526 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.140 -0,4%Nas22.543 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.839 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
BAT im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Dienstagnachmittag

30.09.25 16:10 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,37 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 39,37 GBP zu. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,39 GBP an. Bei 39,14 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 722.512 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 33,40 Prozent sinken.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,40 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen