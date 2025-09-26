BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT fällt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 39,17 GBP ab.

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 39,17 GBP abwärts. Die BAT-Aktie sank bis auf 39,10 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,14 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 47.829 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,76 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je Aktie aus.

