US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
BAT im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verliert am Vormittag

01.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 39,33 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,35 EUR -0,15 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,33 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 39,30 GBP. Bei 39,45 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 38.064 BAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,87 Prozent Luft nach oben. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 33,33 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

