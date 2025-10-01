BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verliert am Vormittag
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 39,33 GBP.
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,33 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 39,30 GBP. Bei 39,45 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 38.064 BAT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,87 Prozent Luft nach oben. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 33,33 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 GBP je Aktie.
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
