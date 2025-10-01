BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,25 GBP.

Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,25 GBP nach. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,17 GBP nach. Bei 39,45 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 616.117 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 49,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

