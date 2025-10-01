BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Einbußen
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,25 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,25 GBP nach. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,17 GBP nach. Bei 39,45 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 616.117 BAT-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 49,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.
Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen