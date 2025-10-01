DAX24.120 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,44 -2,4%Gold3.878 +0,5%
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Kursentwicklung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Einbußen

01.10.25 16:09 Uhr

01.10.25 16:09 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,25 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,15 EUR -0,35 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,25 GBP nach. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,17 GBP nach. Bei 39,45 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 616.117 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 49,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
10:46BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

