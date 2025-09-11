BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag in Rot
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 40,78 GBP.
Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 40,78 GBP. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 40,76 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,07 GBP. Bisher wurden heute 237.060 BAT-Aktien gehandelt.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.
BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
