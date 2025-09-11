BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag in Rot

DAX23.635 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1814 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.697 +0,5%
Profil
Aktienentwicklung

16.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 40,78 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,35 EUR -0,15 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 40,78 GBP. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 40,76 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,07 GBP. Bisher wurden heute 237.060 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
