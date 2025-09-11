BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 40,78 GBP.

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 40,78 GBP. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 40,76 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,07 GBP. Bisher wurden heute 237.060 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose