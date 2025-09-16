BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 40,86 GBP.
Um 11:48 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,86 GBP ab. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,78 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 40,92 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 263.880 BAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,68 Prozent. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 35,83 Prozent wieder erreichen.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,76 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 GBP je BAT-Aktie belaufen.
