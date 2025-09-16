BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochvormittag stabil
Die Aktie von BAT hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 40,93 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Kurs von 40,93 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 41,00 GBP. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 40,89 GBP. Bei 40,92 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 45.994 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 56,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,05 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
