BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochvormittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 40,93 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 40,93 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 41,00 GBP. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 40,89 GBP. Bei 40,92 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 45.994 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 56,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,05 GBP je BAT-Aktie.

