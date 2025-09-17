BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,81 GBP ab.

Die BAT-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,81 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 40,54 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,18 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.128.708 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,82 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 35,75 Prozent sinken.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,76 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

