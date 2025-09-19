DAX23.470 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.218 -0,2%Nas22.667 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Notierung im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Verlusten

22.09.25 16:11 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 40,20 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,90 EUR -0,50 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 40,20 GBP. Bei 40,01 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955.718 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Mit Abgaben von 34,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,05 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen