BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 40,20 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 40,20 GBP. Bei 40,01 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955.718 BAT-Aktien umgesetzt.
Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Mit Abgaben von 34,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.
Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,05 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen