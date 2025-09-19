BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 40,20 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 40,20 GBP. Bei 40,01 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955.718 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Mit Abgaben von 34,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 4,05 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

