BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Freitagmittag zu

Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Aktie im Fokus

19.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 40,91 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
46,85 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BAT legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 40,91 GBP. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 40,92 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,69 GBP. Bisher wurden heute 1.396.142 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 35,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 4,05 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
