Kursentwicklung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus

22.09.25 12:12 Uhr

22.09.25 12:12 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,17 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
46,35 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 40,17 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,01 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,13 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 550.286 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,22 GBP. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 34,73 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 4,05 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen