BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus
Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,17 GBP ab.
Die BAT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 40,17 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,01 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,13 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 550.286 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,22 GBP. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 34,73 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.
BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 4,05 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
