BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 40,26 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,26 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 40,13 GBP. Bei 40,13 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 47.954 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,29 Prozent. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 4,05 GBP fest.

