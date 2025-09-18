BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,53 GBP ab.

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 40,53 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,52 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,69 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.129.458 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,56 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 35,31 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,76 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 4,05 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose