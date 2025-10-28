DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
BAT im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag billiger

28.10.25 09:22 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag billiger

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 38,89 GBP ab.

BAT PLC (British American Tobacco)
44,45 EUR -0,45 EUR -1,00%
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 38,89 GBP. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 38,65 GBP. Mit einem Wert von 38,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 92.119 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. 13,14 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,26 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,48 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

