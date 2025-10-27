DAX24.257 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1646 +0,1%Öl65,50 -0,3%Gold4.032 -1,2%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas! Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas!
Aktie im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Mittag

27.10.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Mittag

Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 39,17 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,85 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,17 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 39,17 GBP. Bei 39,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.730 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,26 GBP am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 32,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,39 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen