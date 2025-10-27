BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 39,17 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,17 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 39,17 GBP. Bei 39,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.730 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,26 GBP am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 32,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,39 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

