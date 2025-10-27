DAX24.270 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,37 -0,5%Gold4.042 -0,9%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag in Grün

27.10.25 09:22 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von BAT gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 39,07 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,85 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 39,07 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 39,12 GBP. Bei 39,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.095 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,62 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 26,26 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 48,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 43,57 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,39 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

