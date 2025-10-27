BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So bewegt sich BAT

Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 39,42 GBP.

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,57 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.212.189 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 33,38 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,39 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

