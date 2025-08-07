DAX24.180 -0,1%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.066 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,51 +0,2%Gold3.392 -0,2%
Bayer Aktie News: Bayer legt am Freitagnachmittag zu

08.08.25 16:09 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer legt am Freitagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,51 EUR.

Bayer
25,70 EUR
Um 15:53 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,51 EUR nach oben. Bei 25,88 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.114.606 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,64 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 27,96 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

