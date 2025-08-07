Bayer Aktie News: Bayer legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,51 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,51 EUR nach oben. Bei 25,88 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.114.606 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,64 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 27,96 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,63 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie
Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen