Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,79 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,79 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 942.022 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,72 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,74 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

