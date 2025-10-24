Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 27,65 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,96 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 406.563 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 8,27 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 50,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet