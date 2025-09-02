Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 28,16 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 28,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 28,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 887.733 Stück.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,21 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

