Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag
Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,16 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Bayer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,16 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 66.527 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 47,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,14 EUR aus.
Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.
