Aktienkurs aktuell

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagmittag fester

19.08.25 12:05 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,85 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,76 EUR 0,06 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,85 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,93 EUR aus. Mit einem Wert von 27,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 497.777 Bayer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,44 Prozent. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

