Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 27,95 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 27,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,77 EUR. Bei 27,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 448.975 Aktien.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

