Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Profil
Kursverlauf

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit Verlusten

20.08.25 09:25 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,93 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 27,93 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.233 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 34,19 Prozent sinken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington

Jefferies & Company Inc. gibt Bayer-Aktie Hold

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

