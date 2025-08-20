Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 27,93 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 27,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.705 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 11,10 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 51,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,88 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

