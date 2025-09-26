Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 27,54 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 27,54 EUR zu. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,65 EUR an. Bei 27,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 82.055 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,69 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,26 Prozent.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

