Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Aufschlag

Kurs der Bayer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 27,44 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 27,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 349.438 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 33,01 Prozent Luft nach unten.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,88 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 10 Jahren verloren