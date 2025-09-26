DAX23.730 ±-0,0%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Aktienkurs aktuell

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Boden

29.09.25 16:11 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,38 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 27,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 27,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 666.144 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

