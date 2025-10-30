Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 27,53 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 27,53 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.580 Bayer-Aktien.

Bei 29,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 8,74 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 33,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Am 10.11.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

