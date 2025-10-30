Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 27,53 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 27,53 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.580 Bayer-Aktien.
Bei 29,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 8,74 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 33,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.
Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Am 10.11.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Aktie dennoch im Minus: Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant in den USA
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen