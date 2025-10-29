Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag im Minus

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 27,39 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,39 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,30 EUR. Bei 27,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34.546 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 32,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

