Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 27,53 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 27,53 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 172.816 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit Abgaben von 33,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,81 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

