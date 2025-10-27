Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bayer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 27,52 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,52 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 27,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 949.434 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR an. Gewinne von 8,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,21 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

