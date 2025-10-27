Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,59 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,59 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,48 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 369.039 Stück.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,38 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

