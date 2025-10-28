Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Dienstagvormittag
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,72 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,72 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.505 Bayer-Aktien den Besitzer.
Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 7,40 Prozent niedriger. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 33,69 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,58 EUR je Aktie.
