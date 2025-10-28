DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,52 EUR -0,12 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,53 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 430.290 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 49,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

