Kursentwicklung

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

29.10.25 16:08 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,42 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 27,42 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 439.767 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,17 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,81 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

