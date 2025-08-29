Bayern im Pokal nach Köln - Top-Duell Frankfurt gegen BVB
Werte in diesem Artikel
DORTMUND (dpa-AFX) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln antreten. Diese Paarung zog Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Im Top-Duell treffen die Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) aufeinander.
Auch für Titelverteidiger VfB Stuttgart wird es nicht einfach, die Schwaben gastieren beim FSV Mainz 05. Zu weiteren Bundesliga-Duellen kommt es bei den Partien zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV sowie dem FC St. Pauli und der TSG Hoffenheim.
Brisantes Ost-Duell in Cottbus
Als klassentiefster Verein bekommt es der bayerische Viertligist FV Illertissen, der sich in der ersten Runde gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt hatte, mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg zu tun. Drittligist FC Energie Cottbus empfängt RB Leipzig zum brisanten Ost-Duell.
Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt. Das Achtelfinale folgt Anfang Dezember. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.
Zum Auftakt hatten sich trotz einiger dramatischer Begegnungen fast durchweg die Favoriten durchgesetzt. Als einziger Bundesligist war Werder Bremen durch ein 0:1 bei Arminia Bielefeld schon in Runde eins gescheitert. Die Ostwestfalen, Finalist der Vorsaison, reisen nun schon wieder an den Endspielort und treten beim 1. FC Union Berlin an./hc/DP/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen