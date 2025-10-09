DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,43 +0,5%Gold4.030 -0,2%
BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gesucht

09.10.25 09:26 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gesucht

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,52 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,52 EUR zu. Bei 3,52 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 28.195 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 14,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 26,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 15.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,41 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,015 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund lässt Bayern vor Gipfel ziehen

BVB-Aktie aber unbeeindruckt: Erster Sieg in der Königsklasse gegen Bilbao

BVB-Aktie dreht ins MInus: Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke

Bildquellen: VI Images via Getty Images

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
