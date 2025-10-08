BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Abschlägen

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,51 EUR ab.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 3,51 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,49 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.589 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 26,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

