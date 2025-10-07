BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Dienstagvormittag positiv

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 3,54 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,51 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.810 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 16,97 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 27,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 14.11.2025 erwartet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,015 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

