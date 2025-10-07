BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,52 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,52 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54.666 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. 17,64 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,015 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

