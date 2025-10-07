BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 3,54 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 3,54 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,56 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.869 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,81 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,015 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

