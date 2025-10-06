DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.876 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,26 +1,4%Gold3.957 +1,8%
Aktienkurs aktuell

Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

06.10.25 16:10 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 38,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,20 EUR 0,12 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 38,22 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.209 Bechtle-Aktien.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 9,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
