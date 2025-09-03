Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 37,36 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 37,36 EUR ab. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,16 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.183 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,69 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

